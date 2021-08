Bosbranden in Griekenland verwoestten al 90.000 hectare

De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare verwoest. Het geologische instituut van de universiteit van Athene heeft de schade berekend en zegt dat er nog veel meer afgebrande grond gaat bijkomen.

Op veel plekken in Griekenland woeden nog steeds bosbranden. “De data veranderen continu, aangezien het vuur nog niet geblust is”, zegt hoogleraar geologie Niki Evelpidou tegen de Griekse krant Kathimerini. En zelfs als de branden geblust zijn, is het gevaar nog niet geweken volgens Evelpidou. De grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. “Dit is de laatste jaren vaak voorgekomen na veel regen.”

Het eiland Evia is het hardst getroffen zegt de hoogleraar. Daar is zeker 50.000 hectare bos verbrand. Het vuur is daar nog niet een keer geblust en blijft zich uitbreiden. Op het schiereiland Peloponnesos is al ruim 10.000 hectare grond in de as gelegd.