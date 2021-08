Eilandstaten roepen wereld op om hun toekomst te redden van klimaatopwarming

Tientallen eilandstaten roepen de wereld op alles in het werk te stellen om hun toekomst te redden. “We moeten de tendens ombuigen”, verklaarde Diann Black-Layne van de Alliantie van Kleine Eilandstaten. “Onze toekomst staat op het spel.”

In een nieuw klimaatrapport onderstreepte het IPCC maandag dat de klimaatverandering sneller plaatsvindt dan oorspronkelijk gedacht. Op het huidige tempo wordt de drempel van een opwarming van 1,5°C al bereikt in 2030, tien jaar eerder dan oorspronkelijk gedacht.

“Zelfs als we erin slagen de opwarming tot 1,5°C te beperken, riskeren we nog altijd een stijging van de zeespiegel met een halve meter. Maar als we voorkomen dat de opwarming 2°C bereikt, dan kunnen we op lange termijn een stijging van de zeespiegel met drie meter verhinderen’, aldus Black-Layne.

De Alliantie van Kleine Eilandstaten AOSIS groepeert 39 landen, waaronder Cuba, Jamaica, Papoea-Nieuw-Guinea en de Malediven, stuk voor stuk de landen die het laagst liggen ten opzichte van de zeespiegel.