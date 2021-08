Refereeing Department geeft duiding bij beslissingen van derde speeldag: “Geen fouten bij (uitblijven) VAR-interventies”

Het Refereeing Department heeft dinsdag duiding gegeven bij enkele fases van het voorbije voetbalweekend. Het legt uit waarom de goal van Edouard Sobol in Club Brugge - Cercle Brugge terecht werd afgekeurd, waarom de VAR niet tussenkwam na een opstootje tussen Union-middenvelder Teuma en Beerschot-verdediger Van den Bergh en waarom KV Kortrijk geen strafschop kreeg tegen Genk na vermeend handspel van Arteaga.

Club Brugge stond tegen Cercle op een 1-0-voorsprong toen Sobol er op slang van rust 2-0 van leek te maken. Het doelpunt wordt aanvankelijk goedgekeurd door de ref, maar na tussenkomst van de VAR wordt de goal toch afgekeurd. In de opbouw naar de goal had Lang immers vrijwillig handsspel gemaakt. De VAR-interventie en beslissing was dus terecht.

In Beerschot - Union gingen de poppetjes vlak voor rust dan weer aan het dansen na een duel tussen Van Den Bergh en Teuma. De twee gingen hoofd aan hoofd staan, waarna Teuma “een knikkende beweging van het hoofd naar de tegenstander” maakte. Daarom kreeg de middenvelder van Union geel. Het Refereeing Department geeft nu aan dat een rode kaart op zijn plaats was, maar dat de VAR terecht niet tussenkwam omdat het niet ging om een clear and obviuous error, aangezien de reactie een lage impact en intensiteit had.

Tijdens KV Kortrijk - Genk, wilde de thuisploeg dan weer een strafschop na hands van Genk-speler Arteaga. De verdediger raakte effectief de arm van de verdediger, maar men oordeelt hier dat het geen strafschop is, aangezien de bal per ongeluk contact maakte met de hand/arm van Arteaga die de bal zelf opzettelijk speelt.