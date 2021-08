Brusselse politie onderzoekt mogelijke diefstal bij federale politie

Brussel - De lokale politie van Brussel Hoofdstad/Elsene is een intern onderzoek gestart naar een mogelijke diefstal die zou hebben plaatsgevonden in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Vorige week vrijdag zouden onder meer een aantal sieraden van een vrouw die was opgepakt, verdwenen zijn. “We nemen de klacht ernstig en onderzoeken de zaak”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

De vrouw die slachtoffer zou geworden zijn van de diefstal, werd vorige week vrijdag opgepakt omdat ze gezocht werd. Haar ex-man had via een vonnis van 18 juli het exclusieve hoederecht verkregen over hun zoon, omdat hij meende dat de vrouw met het kind naar Brazilië was gevlucht. Na haar arrestatie werd de vrouw overgebracht naar de lokalen van de federale gerechtelijke politie, in de Brusselse Koningsstraat, waar ze urenlang werd verhoord.

Toen bleek dat het vonnis van 18 juli ongedaan was gemaakt, mocht de vrouw beschikken. Ze vroeg daarop een aantal spullen terug die ze in een locker had moeten achterlaten, maar die bleken verdwenen. Volgens de vrouw, die in La Dernière Heure aan het woord komt, ging het onder meer om 150 euro cash geld, klantenkaarten, drie armbanden ter waarde van 7.000, 600 en 300 euro, haar bankkaart, identiteitskaart en rijbewijs.

De vrouw diende klacht in, waarna de Brusselse lokale politie een intern onderzoek opstartte. “We nemen dit zeer ernstig”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Het onderzoek loopt en de vrouw zal ontvangen worden door onze korpschef.”