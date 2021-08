Dan toch omgevingsvergunning voor appartementen in overstromingsgevoelig gebied in Halle, stadsbestuur ontgoocheld

Halle - De provincie Vlaams-Brabant heeft in beroep dan toch een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van drie appartementsgebouwen langs de Zenne in Halle. Dat meldt VRT NWS. Het gaat nochtans om overstromingsgevoelig gebied, ook de reden waarom de stad Halle een negatief advies had afgeleverd.

Een bouwpromotor wilde drie appartementsgebouwen neerpoten langs de Zenne in Halle, nabij de nieuwe woonwijk Nederhem. Het stadsbestuur gaf echter een negatief advies, omdat de wijk in overstromingsgevoelig gebied ligt. Maar in beroep krijgt de bouwpromotor nu toch een omgevingsvergunning van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

LEES OOK. Woorden Demir roepen veel vragen op, expert beantwoordt ze: “Niet omdat je bouwgrond koopt, dat je erop mag bouwen” (+)

In Halle is men ontgoocheld over de beslissing. “Persoonlijk vind ik het een vreemde beslissing”, aldus schepen van Wonen Marijke Ceunen (Groen) bij VRT NWS. “Als stad hebben wij aan de alarmbel getrokken, waarbij we zeggen dat bouwen in overstromingsgebied in deze tijd niet aanvaardbaar vinden. Daarom is het een spijtige zaak dat nu deze beslissing nog genomen is. Zeker nu we toch in een tijd zitten met zeer veel overstromingen als we kijken naar wat er in Wallonië is gebeurd.”