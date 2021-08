Lijken uit de Maas gevist: verdachte blijft in cel

De voorlopige hechtenis van de verdachte die werd aangehouden na de ontdekking van twee lijken in de Maas, is bevestigd door de raadkamer van Luik. Dat heeft zijn advocaat Fabrice Giovannangeli dinsdagochtend bevestigd. De verdachte betwist dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de twee slachtoffers.

Op 29 juli jongstleden vielen twee mensen om nog onopgehelderde redenen in het water van de Maas aan de Quai de la Batte in het centrum van Luik. De tweede persoon belandde in het water nadat hij de eerste trachtte te redden. De twee levenloze lichamen werden maandag uit het water gevist. Een verdachte werd aan gehouden en verscheen maandag het voor het eerst voor de rechtbank in Luik. Zijn advocaat had om zijn vrijlating verzocht op proceduregronden. De raadkamer bevestigde niettemin zijn voorlopige hechtenis.

De verdachte ontkent niet dat zijn pad die avond het pad van de slachtoffers kruiste. Hij geeft ook toe dat er een woordenwisseling plaatsvond over de diefstal van een telefoon. Hij ontkent echter wel dat hij betrokken was bij de gebeurtenissen die tot de dood van de slachtoffers leidden.