Bijna alle bosbranden in Turkije geblust

Twee weken na de uitbraak van de ergste bosbranden in tien jaar is het grootste gevaar in Turkije geweken. Volgens officiële berichten is in de zuidwestelijke provincie Mugla nog slechts één bosbrand niet onder controle.

Sinds eind juli woedden in Turkije meer dan 200 bosbranden. Vooral de provincies Antalya en Mugla werden het zwaarst getroffen. In Mugla alleen al ging volgens lokale functionarissen meer dan 66.000 hectare in as op. Volgens schattingen brandde over heel Turkije ongeveer 150.000 hectare af.