Van Club Brugge-talent tot Genk-flop: Union verbaast vriend en vijand met zelfde basiself als vorig seizoen in 1B

Een samenraapsel van spelers uit lagere regionen: daarmee staat promovendus Union 48 jaar na de degradatie mee op kop van de Jupiler Pro League. Maar liefst zeven spelers maakten in de 3-5-2 van coach Felice Mazzu op de eerste speeldag hun debuut in de hoogste voetbalklasse. Aanwinsten als Felipe Avenatti, Marcel Lewis (ex-Chelsea) of ervaren rot Damien Marq worden uit de ploeg gehouden door dezelfde basiself als vorig seizoen in 1B. Een overzicht.