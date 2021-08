Marc Coucke en Bart Versluys kopen bekend hotel ‘La Réserve’ in Knokke

Knokke-Heist - Ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys kopen het bekende hotel La Réserve in Knokke. Dat kondigen ze aan op een persconferentie in het hotel.

Hotel La Réserve, waarvan de exploitatie in handen is van Eddy Walravens, kende de jongste 25 jaar heel veranderingen. In 2007 werd het platgegooid en heropgebouwd. Er kwam ook een grote vleugel met nieuwbouwappartementen bij. Dat laatste was een initiatief van Compagnie Het Zoute, waarmee Walravens een deal had afgesloten.

Aanvankelijk verliep de verkoop van de nieuwe appartementen stroef, als gevolg van de financiële crisis. Maar sinds corona zit de markt in het andere extreem. De kust is weer erg gewild. Compagnie Het Zoute, die vorig jaar begon met de oplevering van de laatste vleugel van de appartementen, verkocht er al 88 van in 2020. De terreinen rond hotel La Réserve zijn al aardig volgebouwd. Aan één zijvleugel lijkt nog wel wat mogelijk.

Het hotel zelf opende in 2011 opnieuw de deuren. Dit na een investering van 23 miljoen. Een deel van het geld voor de heropbouw kwam ook van Compagnie Het Zoute. Walravens verkocht zijn rechten op de omliggende terreinen aan de vastgoedgroep. De Compagnie had los daarvan al de gronden rond het Zegemeer verworven.

50 miljoen

In 2018 doken voor het eerst geruchten op dat Walravens een koper zocht voor de bakstenen. Er werd gemikt op 50 miljoen, werd gefluisterd. Wat Coucke en Versluys nu betalen, is niet bekend. Coucke en Versluys kopen het hotelvastgoed over, maar de uitbating blijft in handen van Eddy Walravens. Coucke en Versluys kunnen op termijn wel de exploitatievennootschap overkopen.

Marc Coucke. Foto: BELGA

Het hotel telt 106 kamers, twee suites, vergaderzalen, een wellnescentrum en enkele horecazaken. Het is gevestigd tussen het casino en het in 1924 gegraven Zegemeer. Het hotel draait niet alleen op hotelgasten, maar is ook een plaats waar veel seminaries, meetings en congressen doorgaan. Door de coronapandemie zag het hotel zijn inkomsten flink dalen.

Sinds 1948

La Réserve opende in 1948 de deuren. Het hotel kwam er op initiatief van de familie Nellens, die ook het casino op de zeedijk had laten bouwen. Later kwam daar als “complementaire investering” het hotel bij.

In 1976 werd ook een kuuroord aangelegd in de hoop het hotel een nieuw elan te geven. Dat volstond niet. De exploitatie verliep steeds moeizamer. Onder de familie Bob Van Laer liep de schuldenberg op en kwam La Réserve steeds verder in ademnood. Het kwam tot rechtszaken en dagvaardingen in faillissement door de toenmalige bank Anhyp (opgegaan in Axa Bank België). Het is met die bank dat Walravens in 1997 een akkoord afsloot.