Provincie geeft groen licht voor drie appartementsblokken in overstromingsgebied: “Onbegrijpelijk, dat is om problemen vragen”

Halle -

Er mogen dan toch drie appartementsblokken worden gebouwd in de wijk Nederhem in Halle op een smalle strook tussen de Zenne en het kanaal langs de Jean Laroystraat. Omdat de appartementen in overstromingsgebied komen te liggen, had de stad de bouwvergunning geweigerd. Dat de provincie bouwen hier nu toch toestaat, lokt ontgoochelde reacties uit bij het stadsbestuur.