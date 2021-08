Elon Musk is weer de rijkste mens ter wereld

Elon Musk is weer de rijkste persoon op aarde. De topman van Tesla en SpaceX is rivaal Jeff Bezos voorbijgegaan omdat zijn aandelen meer waard zijn geworden. Musk heeft volgens de miljardairsindex van Bloomberg een vermogen van 194 miljard dollar.

Dat is 100 miljoen dollar meer dan Bezos, de oprichter van Amazon. Zijn rijkdom wordt vooral gevormd door zijn aandelen in Amazon. De waarde van het aandeel is eind vorige maand gezakt omdat het kwartaalbericht van het webwinkelconcern tegenviel. Het bedrijf kreeg ook een flinke boete in Luxemburg.

De Fransman Bernard Arnault is de rijkste Europeaan met 173,9 miljard dollar en staat derde op de lijst van Bloomberg. Arnault is de topman van luxeconcern LVMH dat eigenaar is van modemerken als Louis Vuitton en drankbedrijven als cognacmerk Hennessy en champagnemerk Moët & Chandon. Het vermogen van Arnault is in 2021 het meest gegroeid, met zo’n 59,5 miljard dollar.

