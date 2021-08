Vanaf vrijdag zijn grote festivals met 75.000 mensen weer mogelijk: welke regels gelden er? En waarmee moet ik in orde zijn?

Komende vrijdag is het zover: grote festivals met tot 75.000 deelnemers in open lucht zijn weer mogelijk. Dansen zonder maskers en zonder afstand, op voorwaarde dat je een ‘Covid Safe Ticket’ kunt voorleggen. Nochtans was er dinsdag nog sprake van een stijging in de cijfers. Zijn zulke massa-evenementen dan wel een goed idee? Welke staan er op de agenda? En waarmee moet ik allemaal in orde zijn?