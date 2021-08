Hulplijn voor slachtoffers van seksueel geweld wordt overgenomen door Vlaanderen

De online hulplijn voor volwassen slachtoffers van seksueel geweld wordt overgenomen door Vlaanderen en zal worden geïntegreerd in de twee bestaande Vlaamse hulplijnen 1712 en nupraatikerover.be (NPIE).

De ‘chat na seksueel geweld’ werd begin 2019 opgericht als een federaal pilootproject en richt zich expliciet op volwassen slachtoffers van seksueel geweld. De achterliggende gedachte van de chatlijn is dat sommige slachtoffers het makkelijker vinden om neer te schrijven wat ze meegemaakt hebben, dan er mondeling over te praten. Het chatten gebeurt bovendien in alle anonimiteit.

De toegang via www.seksueelgeweld.be blijft ook na de integratie behouden, maar op de achtergrond werken alle hulplijnen samen. Op die manier kan er beter ingespeeld worden op de noden van slachtoffers en meer maatwerk worden geboden, aldus Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke dinsdag. Hij trekt 600.000 euro uit om deze chatlijn uit te baten.

Blijkt langdurige hulpverlening door partners aangewezen, dan kan er doorverwezen worden naar professionele hulp.

Dat sterk inzetten op de hulplijnen nodig is, bleek al tijdens de coronapandemie. De verschillende hulplijnen - zoals Tele-Onthaal, 1712, Nupraatikerover.be, CAW en JAC, Stop it Now! en de Druglijn - tekenden een stijging van het aantal oproepen op en werden tijdelijk versterkt. Zo kende Tele-Onthaal tot eind 2020 een toename van 15,2 procent in het aantal oproepen via telefoon of chat. 1712, een hulplijn voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, zag zelfs een stijging van maar liefst 53 procent in het aantal oproepen.