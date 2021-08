Corruptieproces tegen Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma opnieuw uitgesteld

Het corruptieproces tegen de vroegere Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw uitgesteld.

Omdat de gezondheidstoestand van Zuma in een gevangenishospitaal wordt onderzocht, legde het High Court van de stad PieterMaritzburg dinsdag 9 september als nieuwe startdatum vast. Bovendien overweegt de rechtbank een van zijn zelf gekozen artsen te laten onderzoeken of het 79-jarige vroegere staatshoofd wel fit voor een proces is.

Zuma moet zich verantwoorden voor corruptie, witwassen en bedrog in verband met een militaire miljardendeal. Hij ontkent, maar hangt tot 25 jaar cel boven het hoofd.

Hij is er al herhaaldelijk in geslaagd het proces uit te stellen.

Protesten van zijn aanhangers hebben snel tot grootschalige rellen geleid, met officieel minstens 337 doden.