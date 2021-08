Lionel Messi heeft toestemming nodig om PSG-rugnummer te dragen, Spaanse regels zitten FC Barcelona alweer tegen

De transfer van Lionel Messi naar PSG komt steeds dichterbij en ondertussen lijkt ook het nieuwe rugnummer van Messi bekend. Het nummer 10 waarmee de Argentijn in Barcelona speelde, behoort in Parijs immers toe aan die andere wereldster, Neymar. Daarom zou Messi in de Franse hoofdstad terug kiezen voor het nummer 30, het nummer waarmee hij destijds debuteerde bij Barcelona. Al zal ook dat nog wat voeten in de aarde hebben

Het wordt een vreemd gezicht om Messi over een veld te zien sloffen met een ander nummer dan het nummer 10 op de rug. In zowat elke andere ploeg zou Messi met zijn status het rugnummer 10 kunnen ‘opeisen’, alleen speelt in Parijs ene Neymar met dat nummer. Daarom moet Messi op zoek naar een alternatief. Zijn oog zou daarbij gevallen zijn op het rugnummer 30. Geen toeval, want dat is ook het nummer dat Messi op de rug had toen hij als 17-jarige knaap debuteerde bij de Blaugrana, waar Ronaldinho op dat moment met het iconische nummer 10 op de rug speelde.

In de recente geschiedenis is dat rugnummer in Catalonië en omstreken evenwel onlosmakelijk verbonden met Lionel Messi. Het had dan ook geen verrassing geweest, mocht Barça uit respect voor de prestaties van de Argentijn dat rugnummer nooit meer gebruiken. Dat gebeurt wel vaker met iconen. Zo speelt sinds de dood van François Sterchele niemand bij Club Brugge nog met het nummer 23, of besloot Birmingham City nooit meer het rugnummer 22 te gebruiken nadat de amper 17-jarige Jude Bellingham naar Dortmund getransfereerd werd.

Regeltjes

Al zal dat in Barcelona waarschijnlijk niet gebeuren met het nummer 10. In de reglementen van de Spaanse voetbalbond staat immers beschreven dat team in LaLiga de nummers 1 tot 25 verplicht aan een speler moeten toewijzen. Dus tenzij Barcelona een waardevolle plek in zijn selectie opgeeft, zien we binnenkort een andere speler met het nummer 10 in Camp Nou rondlopen.

Voor het overige is het trouwens niet zeker dat Messi effectief met rugnummer 30 te bewonderen zal zijn bij PSG. In Frankrijk is er immers een andere regel, die dan weer stelt dat de rugnummers 1, 16 en 30 voorbehouden zijn voor doelmannen. Messi zal dan ook een uitzondering moeten aanvragen om met 30 op de rug te spelen.