Nieuwbakken Duitse bondscoach Hansi Flick verwacht tomeloze inzet: “Alles geven om te winnen”

De nieuwe bondscoach van Duitsland, Hansi Flick, verwacht van zijn spelers tijdens de interlands volledige inzet. Dat vertelde hij dinsdag op zijn eerste persconferentie als Duitse T1.

Flick verliet Bundesliga-kampioen Bayern München aan het einde van vorig seizoen en volgt bij de nationale ploeg Joachim Löw op, die vertrok na het EK. Spelen voor Duitsland betekent “alles geven om als winnaar van het veld te komen”, zei de 56-jarige Flick, die zichzelf omschreef als een “absolute teamspeler”.

“Als voetbalnatie is Duitsland gewend aan succes”, vervolgde Flick, die aangaf dat de verwachtingen hoog blijven ondanks de ietwat moeilijke periode die de Mannschaft doormaakt sinds de winst op het WK 2014. Flick zei ook lang met Löw te hebben gepraat over de toekomst van de nationale ploeg. “We hebben natuurlijk lang via de telefoon gesproken. We zullen zeker nog eens van gedachten kunnen wisselen, bij een maaltijd of een espresso.”

Flicks eerste wedstrijden aan het roer volgen begin september, met de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein, Armenië en IJsland.