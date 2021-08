Rambo, het gevonden katje dat in sneltempo alle harten veroverde op Twitter

Dat het niet enkel kommer en kwel is op Twitter, bewijst Rambo. Het gevonden katje is in sneltempo een heuse hit geworden op het online platform. Elke foto of video van het dier is goed voor zo’n duizend hartjes en reacties.

“Katje van plusminus een week oud gevonden onder de heg. Oogjes dicht. Mamapoes is weg.” Het was met deze korte mededeling op Twitter dat het verhaal van Rambo begon op 23 mei.

Op de bijhorende foto is te zien hoe een zwart pluizig hoopje, niet groter dan een muis, water toegediend krijgt via een spuit. Het beeld krijgt zo’n tweehonderd likes. Vanaf dan gaat het hard.

Katje van plm. een week oud gevonden onder de heg. Oogjes nog dicht. Mamapoes is weg. Honger.... pic.twitter.com/1lWCvV0YXY — Jan-Luuk (@JanLLeutscher) May 23, 2021

Jan-Luuk, de baas van Rambo en een gerechtskundig adviseur op rust, had nochtans nooit de bedoeling een ster te maken van de kitten, vertelt hij in een gesprek met de Nederlandse krant NRC. Hij en zijn vrouw Ghislaine vonden het hulpeloze dier bij toeval onder een heg in de tuin, en wisten niet goed wat aanvangen met al dat gepiep.

Via Twitter kwam al snel raad van mensen met ervaring: water met suiker en zout, dat zou het beestje oppeppen. “Als hij/zij het overleeft, wordt de naam Rambo.” Het bleek een goede tip, de volgende dag tweet een trotse Jan-Luuk: “Vandaag 14 gram aangekomen, dat schijnt goed te zijn.” De eerste video, ‘Rambo gaat op stap (deel 1)’, op 28 mei heeft meer dan 800 likes.

Filmpje: De kleine Rambo begint zich al goed te ‘roeren’, hij heeft het naar zijn zin, denken wij.. pic.twitter.com/HGT1E6xhsm — Jan-Luuk (@JanLLeutscher) May 26, 2021

Kinderboek

Ook al weten Jan-Luuk en Ghislaine ondertussen wat ze moeten aanvangen met hun kitten, toch blijven de updates op Twitter komen. Alle ‘eerste keren’ van Rambo worden gedeeld. Eerste stapjes, eerste vast voedsel, eerste ontmoeting met de plant, eerste krabpaal. En ook: de allereerste keer dat de poes meer dan een kilo weegt, op 8 juli. Voor de vele fans blijkt dat een spannend moment, goed voor 4.500 likes.

De volgers van Jan-Luuk raken er maar niet op uitgekeken. Hij heeft er intussen al meer dan tienduizend, en wordt overladen met positieve reacties. “Het is hartverwarmend”, schrijft Jan-Luuk. Bovendien leidt het af van alle discussies over corona, de politiek en de strijd voor of tegen vaccinatie. De enige prik die telt, is namelijk die van Rambo bij de dierenarts. In combinatie met de droge humor (zoals mini-bordjes bij de spullen van de kat), blijkt het leven van Rambo simpelweg een verademing op Twitter. Een echt liefdesverhaal op een platform waar doorgaans meer relletjes en eindeloze discussies ontstaan dan nodig. Zelf beroemd worden, wil hij niet, zegt Jan-Luuk nog in een eenmalig gesprek aan NRC. Maar hij ziet wel iets in het schrijven van een kinderboek, “om kinderen liefde voor dieren bij te brengen”.