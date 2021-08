Nu ook in amateurvoetbal extra wissels toegelaten: “Om eigen opgeleide jongeren maximale speelminuten te geven”

Net als in de Jupiler Pro League, zullen ook de teams in het amateurvoetbal extra wissels mogen doorvoeren. Dat maakte Voetbal Vlaanderen dinsdag bekend.

In Eerste Nationale zullen de clubs vanaf de competitiestart net als in 1A en 1B vijf wissels mogen doorvoeren. Vanaf 2e Nationale tot in 4de provinciale worden vier wissels toegelaten.

Op die manier hoopt Voetbal Vlaanderen het aantal blessures door overbelasting te doen dalen. Daarnaast is het een ideale opportuniteit voor clubs om extra kansen te geven aan jonge spelers die een invalbeurt kunnen maken. “We hopen dat deze reglementswijziging gebruikt wordt om eigen opgeleide jongeren maximale speelminuten te geen in het eerste elftal”, klinkt het bij Bob Browaeys, hoofd van het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen.

Voetbal Vlaanderen benadrukt wel dat het voorlopig om een proefproject van één seizoen gaat.