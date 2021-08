Radja Nainggolan ontbindt contract bij Inter, weg naar Cagliari of Besiktas ligt open

Radja Nainggolan (33) zou er volgens Sky Sports mee hebben ingestemd om zijn contract met Inter in onderling overleg te beëindigen. Als vrije spelen wordt verwacht dat hij eerstdaags tekens bij Cagliari.

De onderhandelingen tussen de clubs slepen al maanden aan zonder een oplossing .

Nainggolan speelde vorig jaar op leenbasis Cagliari. Hij wil daar nu terugkeren maar de ex-Rode Duivel kreeg ook een voorstel van het Turkse Besiktas.

Volgens Sky Sport Italia is het probleem eindelijk opgelost doordat Nainggolan zijn contract met Inter min onderling overleg opzegde. Het contract liep nog één seizoen en ze kwamen overeen dat de speler de helft van het resterende salaris zou ontvangen.

Nainggolan kwam in 2018 over van Roma voor 38 miljoen, plus Nicolò Zaniolo, maar toonde nooit dezelfde vorm in San Siro als in het Stadio Olimpico.

De 33-jarige speelde slechts 41 competitiewedstrijden voor de Nerazzurri, scoorde zeven goals en gaf drie assists.