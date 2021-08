Antwerp 10 Miles trekt dit jaar over Grote Markt

Het parcours van de AG Antwerp 10 Miles zal er dit jaar iets anders uitzien en uitzonderlijk een passage over de Grote Markt bevatten. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De 10 Miles vindt dit jaar plaats op zondag 10 oktober, nadat de voor dit voorjaar geplande editie moest worden uitgesteld omwille van de coronacrisis.

De Antwerp 10 Miles is al toe aan zijn 35e editie en dat wil de organisatie dus vieren met een extraatje in de vorm van de Grote Markt die in het parcours wordt opgenomen. Ook de traditionele passages door de Kennedy- en de Waaslandtunnel zullen niet ontbreken. Start en finish liggen zoals steeds op Linkeroever, maar ditmaal op de Gloriantlaan omdat de Thonetlaan en Charles De Costerlaan door werken niet beschikbaar zijn.

De lopers krijgen zoals steeds een parcours dwars door de historische binnenstad voorgeschoteld en kunnen op de Meir worden toegeschreeuwd door hun supporters vanop de ‘Cheering Lane’ die daar zal worden ingericht. Er wordt ook werk gemaakt van muziek, dj’s en cheerleaders als extra motiverende factoren.

Naast de 10 Miles (16 kilometer) kan je die dag ook kiezen voor kortere afstanden: de 6,5 kilometer lange Short Run of de 1,8 kilometer lange Alpro Kids Run (voor kinderen van 4 tot 12 jaar).