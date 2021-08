Aantal besmettingen blijft stijgen in Brussel, vooral bij jongeren en vakantiegangers

/ Brussel - Het aantal coronabesmettingen in Brussel blijft stijgen, vooral dan bij jongeren, die nog steeds minder vaak gevaccineerd zijn dan andere leeftijdsgroepen, en bij mensen die terugkeren van vakantie. Dat heeft Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, dinsdag gezegd.

Zowel de positiviteitsratio - die nu 4,7 procent bedraagt tegenover 3,2 procent twee weken geleden - als de veertiendaagse incidentie - nu 371 tegenover 169 op 16 juli - neemt toe. Het reproductiegetal bedraagt 1,16, wat betekent dat de epidemie dus nog altijd aan kracht wint aangezien één besmette persoon gemiddeld meer dan één andere besmet. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel stelt voorts een stijging vast van het aantal ziekenhuisopnames - zowel op de gewone afdelingen als op de intensive care - en van het aantal sterfgevallen, maar de situatie blijft niettemin onder controle, luidt het.

De meest getroffen leeftijdscategorie is die van de 20-29-jarigen, gevolgd door die van de 30-39-jarigen en vervolgens die van de jongeren van 10 tot 19 jaar. De grootste toename van het aantal gevallen - hoewel minder in absolute cijfers - situeert zich in de jongste leeftijdsgroep tussen 0 en 9 jaar, met een verdrievoudiging van het aantal positieve gevallen in de afgelopen week.