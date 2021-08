De lange weg om van 1 euro-huisje een droomwoning te maken: “Recht is in Italië wat het bij ons in de jaren 50 was”

Een huis renoveren, dat kost in eigen land al bloed, zweet en meestal ook veel tranen. Wat moet dat dan in Italië geven, met een joekel van een taalbarrière, een paar duizend kilometer afstand en totaal andere gebruiken als het om bouwen gaat? “Er stopte een chique Mercedes voor de deur. Een man met lange, zwarte jas stapte uit: Kom we gaan een keuken kiezen.”