Emiel (78) komt om nadat auto in zijn woning rijdt: “We vreesden dat dit ooit zou gebeuren”

Putte -

De 78-jarige Emiel De Cock is maandagnacht om het leven gekomen in zijn woning op de hoek van de Kleinmannekensstraat en Bredestraat in Putte. Een auto was er in de gevel van het huis gereden, waardoor brokstukken naar binnen vielen en op de slapende bewoner terechtkwamen. Met fatale gevolgen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd maar bleek wel teveel te hebben gedronken. Hij werd aangehouden.