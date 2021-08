Celtic heeft meer dan 7 miljoen euro veil voor Thomas Henry (maar dan moet eerst Fransman Edouard vertrekken)

Er mengt zich alweer een nieuwe club in de strijd om OH Leuven-aanvaller Thomas Henry. Na Swansea, Mallorca en Venezia komt nu ook Celtic aankloppen. De Schotten hebben meer dan zeven miljoen euro veil voor de Franse goalgetter.

Een vertrek van Henry hangt al langer in de lucht aan Den Dreef, eigenlijk al sinds hij in januari flirtte met het Turkse Fenerbahçe. De Fransman heeft een afspraak met het Leuvense bestuur dat hij kan vertrekken bij een bod waarvan zowel hijzelf als OHL beter wordt.

De voorbije weken en maanden was er interesse uit alle hoeken voor Henry, maar het meest concreet was die van Swansea, Mallorca en Venezia. En nu dus ook Celtic. Toe nu was er meestal sprake van een transferbedrag van om en bij de vijf miljoen euro, maar de Schotten gaan nog een stapje verder en hebben meer dan zeven miljoen euro veil. Opvallend: OHL haalde Henry in januari van 2019 voor 500.000 euro en kan zijn inzet dus meer dan vertienvoudigd zien.

Er is één grote voorwaarde bij Celtic, namelijk dat eerst de 23-jarige Fransman Odsonne Edouard moet vertrekken. Edouard is eveneens een diepe spits. Brighton is de meest concrete piste voor hem, maar de Engelsen zijn niet geneigd om de twintig miljoen euro neer te tellen die Celtic vraagt. En dus is ook een deal met Henry nog niet voor vandaag.

Opvallend is dat Henry vorige zondag afscheid nam van het Leuvense publiek. Hij verwacht dus niet dat hij er bij de volgende thuiswedstrijd, op 21 augustus tegen Eupen, nog bij zal zijn.