IN BEELD. Uitzinnige PSG-fans wachtten Lionel Messi op aan luchthaven (en worden beloond voor hun geduld)

Het was een drukte van jewelste aan de luchthaven van Le Bourget, bij Parijs. Oorzaak daarvan was de geplande aankomst van Lionel Messi. De Argentijnse superster gaat aan de slag bij PSG en landde dinsdag in de Franse hoofdstad om de transfer af te ronden. De horde Parijse fans waren uitzinnig van vreugde en werden zowaar beloond voor hun geduld. Messi in hoogst eigen persoon kwam even zijn nieuwe achterban toezwaaien. Hij was ook al even langs een toeristenwinkeltje gepasseerd blijkbaar, want hij was getooid in een ‘Ici c’est Paris’-shirt.