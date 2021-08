Haar in de boter tussen Obama en prins Harry?

Harry en Meghan waren de meest opvallende afwezigen op het feest ter ere van de zestigste verjaardag van voormalig Amerikaans president Barack Obama. Volgens een Britse royaltywatcher is hun innige band voorbij en schrapte Obama hen van de invitatielijst na de aanvallen van Harry op zijn familie.

Royaltywatcher Camilla Tominey suggereerde dat je normaal gesproken zou hebben verwacht dat Harry en Meghan bovenaan de gastenlijst van de Obama’s zouden staan, maar volgens haar suggereren mensen in Democratische kringen dat de Obama’s het beu zijn dat Harry en Meghan hen na-apen. Bovendien zouden de Obama’s het niet pikken dat Harry en Meghan de Britse koninklijke familie zo aanval in het interview met Oprah. Dat lieten ze eerder al uitschijnen in interviews.