Jachtvereniging: “Verbod op stroomhalsband verhoogt risico op aanrijdingen met jachthonden”

“Het verbod op stroomhalsbanden met een afstandsbediening, dat in 2027 van kracht wordt in Vlaanderen, verhoogt het risico op aanrijdingen en verkeersongevallen met jachthonden.” Dat zegt de Hubertus Vereniging Vlaanderen nadat dinsdag bekendraakte dat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts een uitdoofscenario heeft vastgelegd voor dergelijke halsbanden.

Volgens de jachtvereniging gebruiken veel jagers die toestellen echter als ‘noodstop’, wanneer de jachthond ongecontroleerd zijn neus achterna loopt, zonder oog voor de gevaren rondom, zoals een autoweg of een fietspad. Een stroomhalsband kan dan, van een afstand, als laatste reddingsmiddel een hond opnieuw bij zinnen brengen en daardoor erger voorkomen, luidt het. “Vreemd dat een minister voor Dierenwelzijn net dat aspect weigert in rekening te nemen, en dus bewust het risico neemt op extra aanrijdingen en slachtoffers met mens en dier”, hekelt Hubertus Vereniging Vlaanderen.

De vereniging klaagt ook dat sectoren met een andere mening werden genegeerd. “Van dialoog, met onder andere Hubertus Vereniging Vlaanderen als officiële gesprekspartner van de jacht, was geen sprake. Dat is een spijtige evolutie. Want uitzonderingen zijn wel degelijk te verantwoorden.”