Ruim 8 op 10 in Vlaanderen steunt EU-lidmaatschap

Drieëntachtig procent van de inwoners van het Vlaams gewest vindt het Belgische lidmaatschap van de EU een goede zaak. Dat is het hoogste aandeel sinds 2005, toen 68 procent van de respondenten dat vond. Dat meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag, gebaseerd op data van de Eurobarometer van de Europese Commissie.

In de herfst van 2020 vond 4 procent van de bevolking in Vlaanderen het EU-lidmaatschap een slechte zaak - het laagste aandeel sinds 2005 - en 13 procent vond het noch een goede, noch een slechte zaak. Eén jaar eerder stond 73 procent positief, 6 procent negatief en 21 procent neutraal tegenover het EU-lidmaatschap. Statistiek Vlaanderen geeft geen verklaringen voor die wijzigingen.

De steun voor het EU-lidmaatschap lag in de herfst van 2020 in het Vlaams gewest hoger dan in Waals gewest (77 pct) en het EU-gemiddelde. Algemeen beschouwden 63 procent van de inwoners van de 27 EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen lidstaten zijn er grote verschillen: Ierland (87 pct), Luxemburg en Duitsland (beide 81 pct) vormen mee de kopgroep van EU-voorstanders. In Oostenrijk (40 pct) en Italië (39 pct) lag het aandeel voorstanders het laagst.

In de 27 EU-landen zag gemiddeld 9 pct van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. In Portugal (2 pct) lag dat aandeel het laagst, in Roemenië (19 pct) het hoogst. In het Waalse gewest vond 5 pct dat een slechte zaak.