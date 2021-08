Chelsea-coach Thomas Tuchel wil komst Romelu Lukaku niet bevestigen “maar we missen wel een bepaald profiel van aanvaller”

Chelsea-coach Thomas Tuchel gaf aan de vooravond van de finale van de Europese Supercup tussen The Blues en Villarreal een persconferentie. De eerste vraag tijdens het persmoment ging meteen over de nakende transfer van Romelu Lukaku van Inter naar Chelsea. Maar Tuchel wilde er niet te diep op ingaan, al bevestigde hij wel dat “Chelsea een bepaald type aanvaller mist”.

Tuchel kon er best om lachen dat de eerste vraag op de persconferentie meteen over onze landgenoot Romelu Lukaku ging, maar heel diep ging hij niet in op de nakende transfer. “Ik ben niet in de positie om het over hem te hebben. Ik denk zelfs dat ik ga weigeren om over hem te praten nu. Het is niet het moment om het over persoonlijke dingen te hebben net voor een finale. We missen wel inderdaad een bepaald profiel van aanvaller. Daarom bekijken we wat de oplossingen zijn, maar vandaag is er niets om aan te kondigen. Ik zal er ook niet over praten tot het moment dat er iets aangekondigd is”, aldus Tuchel.