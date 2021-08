Kantoormedewerkers gaan onkruid wieden op oorlogsbegraafplaatsen

De kantoor- en bouwmedewerkers van de Commonwealth War Graves Commission gaan op woensdag 11 augustus onkruid wieden op de oorlogsbegraafplaatsen in Ieper. De medewerkers helpen hun collega tuinmannen omdat er door de vele regenval uitzonderlijk veel onkruid is gegroeid. In totaal helpen bijna 200 werknemers.

Nu de vele regen en ideale temperaturen voor een uitzonderlijke groei van onkruid zorgen in de bloemenborders van de typische Gemenebest begraafplaatsen, is alle hulp welkom. “Of het nu managers zijn of vaklieden, boekhouders of metsers, erfgoedspecialisten of timmermannen: de verschillende departementen die instaan voor het dagelijkse reilen en zeilen van het beheer van de begraafplaatsen en monumenten in Centraal West-Europa kiezen ervoor om als één team aan de slag te gaan. Op die manier wil de CWGC in Ieper de uitzonderlijke periode overbruggen”, klinkt het bij de Commonwealth War Graves Commission.

Zo bundelen de bijna 200 werknemers van de CWGC uit alle departementen in België hun krachten om hun collega tuinmannen te helpen met het wieden van de bloemenborders. De bouwafdeling helpt de volledige week mee.

De CWGC in België werkt pesticide-vrij. De ruim 220 begraafplaatsen in België worden allemaal manueel door tuinmannen gewied. In de Ieperboog gaat het over zo’n 100 kilometer bloemenborders.