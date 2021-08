Gouverneur Cuomo van New York neemt ontslag na beschuldigingen seksuele intimidatie

Gouverneur Andrew Cuomo van New York treedt af. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie van minstens elf vrouwen.

De New Yorkse regeringsleider Andrew Cuomo kondigde dinsdag aan dat hij zal aftreden nadat een vernietigend rapport van de procureur-generaal van de staat beweerde dat hij meerdere vrouwen seksueel had lastiggevallen. Topdemocraten, waaronder president Joe Biden, hadden al opgeroepen om af te treden. De politiek ongenaakbare en ooit zo populaire Cuomo werd door de Democratische top beschouwd als een enorme bedreiging voor het imago van de partij. Elke extra dag dat hij aanbleef, zagen de Democraten als dag waar nog meer schade zou aangericht worden aan hun imago. Maandagochtend werden de eerste stappen gezet die tot de afzetting van de gouverneur konden leiden als hij niet vrijwillig zou aftreden.

“Ik denk dat, gezien de omstandigheden, de beste manier waarop ik nu kan helpen, is als ik een stap opzij zet en de overheid terug laat gaan naar de overheid. Dat wat ik zal doen, omdat ik voor jullie werk, is het juiste doen voor jullie”, zei Cuomo in een boodschap aan de bevolking.

Tijdens zijn toespraak, te volgen op nieuwszender CNN, bood de 63-jarige Democraat zijn welgemeende excuses aan. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mij daden op mij.”

Hij richtte zich ook tot zijn drie dochters. “Ik wil dat ze uit de grond van mijn hart weten dat ik nooit opzettelijk een vrouw respectloos zou behandelen, een vrouw anders zou behandelen dan ik zou willen dat ze behandeld werden. Dat is Gods eerlijke waarheid. Je vader heeft fouten gemaakt. En hij verontschuldigde zich, en hij leerde ervan en dat is waar het in het leven om draait.”

Maandag deed een eerste slachtoffer haar relaas op nationale televisie. Brittany Commisso (32), een assistente op Cuomo’s kabinet, diende vorige week een klacht in tegen de gouverneur. Ze beschuldigde hem ervan dat hij minstens een keer haar borsten en billen had aangeraakt en haar bij knuffels vol op de mond had gekust.

Kathy Hochul zal Cuomo vervangen. Zij wordt de eerste vrouwelijke gouverneur van de staa. Ze is geboren in Buffalo en werd in 2014 voor het eerst verkozen tot luitenant-gouverneur van New York als running mate van Cuomo en won samen met hem de herverkiezing in 2018.

