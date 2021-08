Erika Vlieghe niet gewonnen voor idee van collega om coronaregels los te laten: “Nu niet experimenteren”

Nú alle coronamaatregelen loslaten, zodat we groepsimmuniteit bereiken tegen de komende winter. Dat is het voorstel van infectioloog Jeroen van der Hilst. Bij de GEMS, de adviesraad van de overheid, wordt zijn idee gretig afgeschoten. “Dit is echt niet het moment om te gaan experimenteren”, zegt voorzitster Erika Vlieghe.