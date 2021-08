Vaccinatiecampagne valt stil en dus zet Duitsland niet-gevaccineerden onder druk met strengere regels

Het aantal besmettingen stijgt en de vaccinatiecampagne valt stil. Tijd dus om in te grijpen, vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. En dat doet ze door een set strengere regels in te voeren die de niet-gevaccineerden onder druk moeten zetten. Zo verdwijnen de gratis sneltesten en wordt de 3G-regel de nieuwe norm.

“Duitsland staat niet meer aan de top”, zei bondskanselier Angela Merkel dinsdag tijdens een persconferentie.”Er zijn verschillende landen in Europa die het beter doen.” Ze had het over de vaccinatiegraad. Momenteel is 55,1 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd. Maar het begint er te slabakken. Ter vergelijking: België zit aan 64,1 procent.

Daarnaast gaat ook het aantal besmettingen er de laatste weken omhoog en beginnen ze te vrezen voor een vierde golf. Dus moet er ingegrepen worden, vindt Merkel. “We hebben genoeg vaccins, maar we moeten ervoor zorgen dat ze ook gezet worden. Het zou heel goed zijn als we bij de zestigplussers aan een vaccinatiegraad van 90 procent zouden geraken en bij de twaalfplussers aan 80 tot 85 procent. Een stijging is dus nog zeker nodig.”

Daarom doet de bondskanselier beroep op de nu al gevaccineerden in het land. Zij wil dat die hun vrienden, familie, collega’s, leden van de sportclub, jeugdvereniging,... aanmoedigen om zich ook te laten vaccineren. Maar het is duidelijk dat Merkel niet gelooft dat het alleen daarmee zal lukken. En dus komen er binnenkort nieuwe regels die de Duitse vaccinatiecampagne nieuw leven moeten inblazen.

Foto: Christian Charisius/dpa

3G-regel

Als eerste werd er beslist om de gratis sneltesten af te schaffen. Sinds maart kon elke Duitser wekelijks een gratis snelle antigeentest afleggen. Maar vanaf 11 oktober is dat gedaan. Nu bijna iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, is het volgens de Duitse regering niet meer aan de belastingbetaler om die testen te bekostigen. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor mensen die door bepaalde redenen zich niet kunnen laten vaccineren. Daarbij wordt er vooral gekeken naar zwangere vrouwen en kinderen. Alle anderen zullen hun test zelf moeten betalen.

Daarnaast wil Duitsland binnenkort ook meer inzetten op de 3G-regel: gevaccineerd, getest, genezen. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, zal niet meer kunnen deelnemen aan een groot deel van het openbaar leven. Concreet zal je vanaf 23 augustus moeten kunnen aantonen dat je bij de 3G’s hoort voor binnenruimtes van gezondheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra), horeca, evenementen en feesten, cultuur, sport (zwembaden, fitnesscentra,...) en contactberoepen ( zoals bijvoorbeeld kappers).

Voor logies zal een test bij aankomst en twee testen per week tijdens het verblijf verplicht zijn voor niet-gevaccineerden. Grote sportevenementen mogen doorgaan met maximum 25.000 personen of een maximale bezetting van 50 procent.

De 3G-regel zal gelden voor regio’s waar de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op zeven dagen tijd) hoger ligt dan 35. Momenteel ligt het landelijke gemiddelde in Duitsland op 23,5, maar er zijn ondertussen heel wat regio’s die daar ver boven zitten. Zo zitten ze in delen van Berlijn aan 56,4, in Hamburg zitten ze aan 59,4 en de noordelijke stad Flensburg spant de kroon met 89,9.

In België ligt de incidentie momenteel op 200,7. Kleine kanttekening: wij berekenen de incidentie op een periode van 14 dagen.

Bondskanselier Merkel bevestigde ook dat de huidige coronamaatregelen, zoals het dragen van mondmaskers en social distancing, nog steeds moeten aangehouden worden. “Door de deltavariant is de pandemie nog niet voorbij”, klonk het. Die coronaregels zullen elke vier weken geëvalueerd worden.