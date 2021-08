De Messi-waanzin ten top: 120.000 fans volgens zijn vlucht van Barcelona naar Parijs

Foto: via REUTERS

Lionel Messi (34) vloog dinsdag van Barcelona naar Parijs om er te tekenen bij PSG. Een opmerkelijke gebeurtenis en dat was te merken op Flightradar24. 120.000 fans volgden de bewuste vlucht.

Vlucht VJT783 van Barcelona naar de kleine Parijs luchthaven Le Bourget: toen duidelijk werd dat de Argentijnse superster aan boord van dat vliegtuig zat, werd die massaal gevolgd op de website Flightradar24. Daar is van elke vlucht perfect te zien waar die zich bevindt. Op een bepaald moment waren 120.000 mensen vlucht VJT783 aan het volgen.

Lionel Messi arriveerde uiteindelijk rond 15.30 uur in Parijs. Aan de luchthaven stonden duizenden fans van Paris Saint-Germain hem op te wachten. Messi heeft een akkoord met de Parijse club voor twee seizoenen (met een optie op een derde). Hij was transfervrij nadat Barcelona zijn contract niet kon verlengen. Bij PSG zal hij 35 miljoen per jaar verdienen.