“Dit hing in de lucht”: gedaan met het doorspoelen van reclame op tv (behalve met één trucje)

‘De slimste mens’ of ‘Blind getrouwd’ opnemen om vlotjes door de reclame te zappen? Gedaan ermee. Wie straks uitgesteld naar een programma van VTM of Play4 kijkt, krijgt eerst verplicht een minuut reclame te zien. Later gebeurt hetzelfde bij de kanalen van VRT. Zo wordt advertentieloos tv-kijken in Vlaanderen onmogelijk. Of toch bijna.