Na lange coronapauze: Youth for Climate voert op 10 september opnieuw actie in Brussel

Na een maandenlange stilte als gevolg van de coronapandemie, is Youth voor Climate van plan om de volgende maanden weer meer van zich te laten horen. De eerste grote actie staat gepland op 10 september in Brussel.

De deelnemers van die actie zullen worden aangespoord om per fiets naar Brussel te komen, vanuit ons land maar ook vanuit buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland of Luxemburg. Plaats van samenkomst is het Europees parlement. “De klemtoon van deze actie zal op het transport liggen”, aldus Adelaïde Charlier, mede-oprichter van de vereniging van klimaatjongeren

Op 24 september staat een studentenstaking gepland in Brussel, maar de details van die actie zijn nog niet gekend. “We hopen crescendo naar opnieuw wekelijkse acties te gaan”, verklaarde Charlier dinsdag.

Op 10 oktober staat er een grote klimaatactie gepland, zo raakte eerder al bekend. Die organiseert Youth for Climate samen met de Klimaatcoalitie. Hoe die actie er precies zal uitzien, zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen.