Chiro Muizen test iedereen voor vertrek, maar moet kamp nu toch stopzetten na 17 coronabesmettingen

Mechelen - Chiro Muizen uit de Mechelse deelgemeente heeft haar bivak in Durbuy vroegtijdig moeten stopzetten. Ondanks het feit dat alle deelnemers een negatieve sneltest hadden afgelegd voor hun vertrek, raakten toch zeventien leden besmet met Covid-19. Een zware teleurstelling voor de Chiro van Muizen, die 1.000 euro in de sneltesten investeerde.

Dat sneltesten dus geen garantie zijn voor een coronavrij kamp, heeft de Chiro van Muizen spijtig genoeg ervaren. Op zondag 1 augustus voerde de jeugdbeweging uit de Mechelse deelgemeente zo’n 250 sneltesten uit voor het vertrek van alle leden, leiding en kookouders. Niemand testte positief en het kamp kon dus veilig van start gaan. De Chiro investeerde 1.000 euro in de sneltesten, maar had die investering ervoor over om de leden zo een veilig bivak te garanderen.

“Spijtig genoeg blijkt alweer dat sneltesten niet honderd procent garantie bieden”, reageert Erwin Cools van Chirojeugd Vlaanderen op het vroegtijdig stopzetten van het kamp van Chiro Muizen.

Het kamp was nog maar enkele dagen van start gegaan toen een van de kinderen zich onwel was beginnen te voelen, hoofdpijn had gekregen en koorts begon te maken. Na een nieuwe test bleek ze besmet met het coronavirus.

De leiding, kookouders en de oudste leden zijn dinsdag begonnen met het afbreken van het bivak. Van de 250 deelnemers aan het kamp zijn nu al zeventien personen besmet. Dat aantal kan nog verder oplopen, want nog niet iedereen is getest.

De Chiroleiding van Muizen is zwaar ontgoocheld en wilde zelf liever niet reageren.