Hoe ‘ongelimiteerd’ is jouw ongelimiteerd mobiel internet? “Voorwaarde is niet altijd even duidelijk”

De telecomwaakhond BIPT wil dat er meer duidelijkheid komt over de term ‘ongelimiteerd’. Telecomoperatoren bieden namelijk verschillende abonnementen aan met ‘ongelimiteerd mobiel internet’, maar die term is misleidend. Er zouden namelijk wél voorwaarden aan verbonden zijn. “Meestal gaan die abonnementen gepaard met een fair use policy. Daarin staat dat de abonnee vanaf een bepaalde hoeveelheid verbruikte data verder kan blijven surfen, maar tegen een veel tragere snelheid”, zegt Jimmy Smedts, woordvoerder van BIPT. “Maar het zou natuurlijk niet mogen dat het internet daardoor soms zo traag wordt, dat de abonnee amper kan surfen. Deze voorwaarde is ook niet altijd even duidelijk aangegeven door de operator. De consument moet het duidelijk op site van de operator kunnen lezen, én in de algemene voorwaarden.”

De telecomwaakhond werkt nu enkele richtlijnen uit voor een duidelijkere definitie van de term ‘ongelimiteerd’. De tariefplannen die deze term adverteren zullen hieraan moeten voldoen. “Het belangrijkste is dat de toegang tot het internet in geen geval geblokkeerd mag worden wanneer de abonnee de vooropgestelde hoeveelheid data in de fair use policy overschrijdt. Een beperking mag maandelijks ook niet bij meer dan 10 procent van de gebruikers van het tariefplan geactiveerd worden”, zegt Smedts.