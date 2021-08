Taliban veroveren achtste provinciehoofdstad in Afghanistan

Talibanstrijders hebben dinsdag opnieuw een Afghaanse provinciehoofdstad ingenomen: Pul-e-Khumri, de hoofdstad van de provincie Baghlan, ten noorden van de hoofdstad Kaboel. De overheidstroepen vertrokken zonder verzet

Het kostte de radicaalislamitische beweging minder dan een week om acht van de 34 provinciehoofdsteden in handen te krijgen. Tienduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen.

Eerder dinsdag kregen de Taliban na korte schermutselingen controle over de hoofdstad van de provincie Farah in het zuidwesten van het land, waar ze overheidsgebouwen als het politiehoofdkwartier en het gouverneurskantoor betrokken. Ook de gevangenis in de aan Iran grenzende provincie is in handen van de extremisten. Naar verluidt hebben ze in diverse provincies in totaal meer dan 3.500 gevangenen vrijgelaten.

Maandag veroverden de rebellen al de hoofdstad Aibak in de noordelijke provincie Samangan. De opstandelingen naderen ook Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de noordelijke provincie Balkh.

Ook andere grote steden als Lashkar Gah in Helmand en Kandahar in de gelijknamige provincie worden belegerd. Sinds de taliban in mei hun offensief begonnen, kregen ze al grote delen van het platteland in handen. De opmars valt samen met de terugtrekking van de westerse NAVO-troepen onder aanvoering van de Verenigde Staten. De aftocht moet binnen een maand zijn afgerond.