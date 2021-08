Antwerp ontmoet Omonia Nicosia in laatste voorronde Europa League

Antwerp FC zal het in de laatste voorronde van de Europa League opnemen tegen Omonia Nicosia.

De Cypriotische club stootte dinsdagavond door tegen Flora Tallinn. Na de 1-0 in de heenwedstrijd werd het in de return 2-1, dankzij twee doelpunten van ex-Beerschotspeler Rauno Sappinen. Het voordeel van uitdoelpunten telt niet meer sinds dit seizoen en dus ging de partij naar verlengingen, maar daarin werd niet meer gescoord. In de penaltyreeks trok Omonia aan het langste eind.

De Great Old en Omonia zullen nu strijden om een plaats in de groepsfase van de Europa League, de verliezer heeft nog het vangnet van de gloednieuwe Conference League. Hoe dan ook is Europees voetbal al een zekerheid tot Nieuwjaar. Op 19 augustus is de eerste ontmoeting in Cyprus, de return op de Bosuil volgt een week later op 26 augustus.