Hele wereld zou het willen, maar Vlaamse vond laatste verhaal van overleden ‘Zeven zussen’-schrijfster in mailbox

Iedere uitgeverij ter wereld zou er een klein fortuin voor overhebben, maar zij zien zich nu verslagen door de Vlaamse Veerle Nijs (43). Zij kreeg de razendpopulaire auteur Lucinda Riley zover om speciaal voor haar een uniek kortverhaal te schrijven, dat vanaf morgen te lezen is in De boekenjagers. Het is meteen ook het laatste verhaal van de Zeven zussen-schrijfster geworden, die in juni overleed aan kanker.