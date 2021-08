Europese diplomaten fluiten Mahdi terug na brief over gedwongen uitwijzing, maar die vindt stoppen “verkeerd signaal”

Gedwongen uitwijzingen naar Afghanistan, dat zien de ambassadeurs van de Europese Unie in Kaboel toch niet goedkomen. De taliban zijn nagenoeg overal in het land in opmars. Daarmee gaan de ambassadeurs loodrecht in tegen de brief die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) samen met vijf collega’s schreef om die uitwijzingen toch te laten doorgaan. “Asiel en migratie zijn nu eenmaal de bevoegdheid van de lidstaten”, reageert die.