Het zijn harde tijden voor Joe Biden. De beloofde terugkeer naar het normale moest hij door de deltavariant nog even uitstellen, zijn partijgenoot Andrew Cuomo neemt ontslag na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en nu ligt zijn populariteit ook nog eens op een laag pitje.

Het zag er in januari nochtans rooskleurig uit voor Joe Biden. Want met een populariteit van 55 procent deed hij het bij het begin van zijn termijn heel erg goed. Zeker in vergelijking met zijn voorganger ...