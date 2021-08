Koning Filip reikt Prijs der Nederlandse Letteren niet uit na omstreden uitspraken van laureate

Koning Filip zal de Prijs der Nederlandse Letteren dit jaar niet persoonlijk overhandigen aan de Surinaamse schrijver Astrid Roemer.

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie – met langs onze kant van de taalgrens minister-president Jan Jambon en minister Ben Weyts als vertegenwoordigers - heeft in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds besloten de uitreiking niet door te laten gaan.

Directe aanleiding voor het schrappen van de prijsuitreiking zijn Roemers uitspraken over de zogenaamde Decembermoorden uit 1982 in Suriname. Op 30 juli schreef ze op haar Facebookpagina: “Onze SURINAAMSE GEMEENSCHAP heeft D.D.B. (de toenmalige regeringsleider Désiré Delano Bouterse, nvdr.) hard nodig gehad ZELFBEWUSTER te worden. Merci Man.”

Roemer vindt dat ‘Desi’ Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, omdat hij volgens haar veel heeft gedaan voor de dekolonisatie van Surinamers - in 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. Voormalig Surinaams president en dictator Bouterse werd in 2019 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor medeplichtigheid in de Decembermoorden, waarbij 15 van zijn politieke tegenstanders werden gemarteld en vermoord. De rechtszaak loopt nog omdat hij verzet aantekende. Bovendien werd Bouterse al eerder veroordeeld in Nederland voor zijn betrokkenheid bij een coketransport.

Auteur Astrid Roemer blijft wel de laureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren omdat persoonlijke standpunten van auteurs niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. Al zit het comité wel verveeld met haar mening. “Wij vinden de uitspraken van mevrouw Roemer dermate ongepast dat het door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is.”

Roemer laat in een reactie aan het Nederlandse Nieuwsuur weten nog steeds achter haar uitspraken te staan. “Dat de uitreiking niet doorgaat is een pak van mijn hart”, zegt Roemer. “Er zou geprotesteerd gaan worden tijdens de uitreiking en ik wil niet dat mijn gasten zich vervelend voelen. Ook is het een geschenk dat het niet doorgaat want ik zou me bezwaard voelen tegenover het hof.”