Nog altijd veel minder veilig dan thuis, maar toch raken we zelfs in rode zones amper besmet

Minder Belgen keren besmet terug van hun reis in vergelijking met het begin van de vakantie. Dat blijkt uit het aandeel positieve testen onder reizigers: de positiviteitsratio is gedaald van 4,6 procent begin juli tot 2,9 procent begin augustus. Voor (ex-)feestbestemming Spanje is de daling het meest uitgesproken. En toch is het op reis jammer genoeg nog altijd minder veilig dan thuis.