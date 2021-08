Eén van slechtste leerlingen van de klas: Vlaanderen slechts op één vlak streng in klimaatstrijd

Vlaanderen is op het vlak van klimaat een van de slechtste leerlingen in Europa. Sinds 2005 is de uitstoot van CO 2 niet of nauwelijks gedaald. Als je weet dat die tegen 2030 met de helft moet verminderen, is duidelijk dat er na de ministapjes straks reuzensprongen nodig zijn. “De omslag moet eigenlijk nog beginnen”, zegt Serge de Gheldere, klimaatexpert en inspirator van de Klimaatzaak.