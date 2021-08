Hetzelfde alarm gaat al 30 jaar af: wat hebben we nu eigenlijk aangepakt in de strijd tegen de klimaatopwarming?

Het toekomstbeeld dat het IPCC, het klimaatpanel van de VN, maandag schetste in zijn nieuwe rapport, oogt gitzwart. Toch is het lang niet de eerste keer dat het IPCC stevig aan de alarmbel trekt. “In de kern stond er in het rapport van 2013 hetzelfde”, zegt professor klimaatwetenschap Wim Thiery, die meeschreef aan het nieuwe rapport. “De klimaatopwarming wordt veroorzaakt door onze uitstoot van broeikasgassen, en die broeikasgassen zorgen voor meer extreme weersomstandigheden. Maar eigenlijk stond die conclusie al in het allereerste IPCC-rapport, in 1988.”