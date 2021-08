Vertonghen (Benfica), Matazo (Monaco) en Vertessen (PSV) stoten door naar laatste kwalificatieronde Champions League

Zowel Jan Vertonghen (Benfica), Eliot Matazo (AS Monaco) als Yorbe Vertessen (PSV) hebben zich dinsdag weten te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League.

AS Monaco won met 3-1 van AC Sparta Praag, nadat het in de heenronde ook al won met 2-0. Matazo verving in de 61e minuut Aurelien Tchouameni. De Monegasken nemen het om een plaats in de groepsfase op tegen Shaktar Donetsk, dat Racing Genk met tweemaal 2-1 uitschakelde.

Ook SL Benfica, de ploeg van Rode Duivel Jan Vertonghen, stoot door naar de volgende ronde. De Portugezen wonnen net als in de heenmatch met 2-0 van het Russische Spartak Moskou. Vertonghen werd bij de rust vervangen door Morato. Roman Yaremchuk, overgekomen van KAA Gent maakte de 2-0.

Benfica speelt in de play-off-ronde tegen het PSV van Yorbe Vertessen. PSV won met 0-1 bij het Deense FC Midtjylland, dat in Eindhoven een 3-0 nederlaag geleden had. Vertessen begon op de bank, maar mocht in de 64e minuut Cody Gakpo vervangen.