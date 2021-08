Voorzichtig uitkijken met KDB en Hazard: blessurezorgen nog niet helemaal voorbij voor Rode Duivels 41 dagen na EK

Anderhalve maand nadat hij op het EK zijn enkel blesseerde, is voor Manchester City nog altijd voorzichtigheid geboden met goudhaantje Kevin De Bruyne (30). Ook andere Rode Duivels timmeren nog aan de terugweg. Eden Hazard (30) is medisch fit, maar Real Madrid stoomt hem met een speciaal programma klaar om in zijn derde seizoen eindelijk te knallen. Dries Mertens (34) sloot pas gisteren aan bij Napoli, maar moet wellicht nog een maand geduld oefenen.