Biden zegt beslissing om Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te halen niet te betreuren

De Amerikaanse president Joe Biden betreurt de beslissing niet om de Amerikaanse troepen tegen eind deze maand terug te roepen uit Afghanistan. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een persbabbel in het Witte Huis. Biden riep de Afghanen ook op aan hetzelfde zeel te trekken en “de wil om te strijden” te vinden.

Eind deze maand komt een einde aan net geen twintig jaar oorlog in Afghanistan voor het Amerikaanse leger. Die terugtrekking van de westerse troepen gaat tegelijk gepaard met grote terreinwinsten voor de taliban: dinsdag raakte bekend dat de terreurbeweging intussen al 8 van de 34 provinciehoofdsteden onder controle heeft. Om 3 andere provinciehoofdsteden wordt gevochten.

In regio’s waar de taliban de plak weer zwaait, slaat de bevolking massaal op de vlucht. De terroristen zouden inmiddels twee derde van het land in handen hebben.

“Afghanen moeten en kunnen strijden”

Wat Biden betreft, moeten de Afghanen “de wil hebben om te strijden” en “moeten ze strijden voor zichzelf, voor hun natie”. “We hebben op twintig jaar meer dan 1.000 miljard dollar uitgegeven, en meer dan 300.000 Afghaanse militairen getraind en uitgerust.” Biden herhaalde nog dat de Amerikanen hun belofte zullen houden en het Afghaanse leger op logistiek en financieel niveau zullen blijven helpen.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, had daar eerder op dinsdag al over gezegd dat “het idee dat de vooruitgang van de taliban niet gestopt kan worden niet de realiteit op het terrein weerspiegelt”. Het Afghaanse leger is namelijk in staat “om zwaardere verliezen toe te brengen”, meent Price.